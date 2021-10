Palazzo Via Lazio 61, De Martinis: "Al tavolo ordine e sicurezza pubblica"

Sulla questione del Palazzone di via Lazio 61 il sindaco Ottavio De Martinis annuncia misure dure contro chi occupa abusivamente lo stabile.

"Per i 27 inquilini del palazzo di via Lazio 61 – spiega il primo cittadino – , così come annunciato dall'assessore comunale di Pescara Isabella Del Trecco, sono state ultimate le operazioni di assegnazione delle case popolari, mentre per i 12 che occupano ancora gli appartamenti in maniera abusiva procederemo con lo sgombero del fabbricato e anche al tavolo Ordine e Sicurezza pubblica si è già ragionato, una volta spostati i regolari, lo sgombero degli occupanti abusivi. Ci sono un paio di famiglie, che versano in uno stato di totale indigenza e per loro coinvolgeremo i servizi sociali, per gli altri che occupano senza alcun merito gli alloggi non verranno concessi attenuanti e useremo la linea dura. Questo sarà l'epilogo di una situazione che dura da anni nella nostra città e che solo dal 2019 stiamo risolvendo facendo rispettare le regole. E' evidente che il consigliere regionale Domenico Pettinari con i suoi show nei quartieri più degradati, tutti puntualmente svolti di sabato, è a caccia di visibilità. In questi mesi abbiamo svolto un lavoro certosino, in accordo con il Comune di Pescara, per risolvere repentinamente una questione così importante come il Palazzone di via Lazio 61 e che finalmente entro l'anno vedrà la parola fine".