DDL Zan, una vittoria anche abruzzese

Grande vittoria ieri in aula: il Senato ha approvato la "tagliola" con voto segreto voluta da Lega e FDI con 154 voti a favore, 131 contrari e 2 astenuti. La discussione sul Ddl Zan potrà ripartire in commissione non prima di sei mesi ma si dovrà necessariamente iniziare da un nuovo testo.

in qualità di Presidente dell'Associazione Fa.vi.va e referente Regionale di Pro vita e famiglia Abruzzo ringrazio di cuore tutti coloro che hanno sostenuto questa causa scendendo in piazza e battendosi con me in questi mesi: associazioni e personaggi politici e cittadini. Un grazie speciale alle forze dell'ordine che ci hanno permesso di manifestare e sensibilizzare le persone su questo tema e al Comune di Pescara per la disponibilità a concederci luoghi dove manifestare.

Premetto che ogni caso di violenza è assolutamente da condannare ma parliamo di un disegno di legge per un numero limitato di casi, e il nostro ordinamento giuridico già prevede precise tutele e strumenti giuridici volti a perseguire e condannare i colpevoli di discriminazioni e violenze motivate dall'orientamento sessuale,che sono reati che hanno la stessa gravità del colpire o discriminare un eterosessuale, un disabile, una donna incinta, un bambino, una persona di nazionalità o religione diversa...e numerose sentenze passate lo dimostrano, il nostro Codice Penale è chiaro a riguardo.

Il ddl Zan avrebbe reso punibili non solo atti di volenza ma posizioni e pensieri, non avrebbe combattuto la discriminazione ma intaccato e reso punibili la libertà di parola e di pensiero, principi della nostra Costituzione e della democrazia moderna.

Infatti dietro la facciata della battaglia per i "diritti" portata avanti dal Ddl Zan, si nasconde un piano propagandistico sociale, ideologico ed economico ben preciso con l’obiettivo di promuovere un'ideologia che prevede la distruzione dell'identità e del dualismo uomo/donna, della famiglia naturale e di tutto ciò che è tradizionale attraverso l’imposizione di un'ideologia gender che sarebbe stata attuata a partire dai bambini nelle scuole che sarebbero stati le prime vittime di questa propaganda con un indottrinamento delegato ad associazioni LGBT (art.7 del Ddl) e con l'istituzionalizzazione di tali ideologie perchè avrebbe introdotto la "Giornata nazionale contro l'omotransfobia, la lesbofobia, la bifobia e la transfobia” il 17 maggio, giornata che sarebbe stata celebrata anche nelle scuole! Atti gravissimi che avrebbero intaccato anche la libertà educativa dei genitori non tenendo conto delle differenti sensibilità, idee e metodi educativi, considerando qualsiasi "opposizione" come reazione omofobica.

L’approvazione di questa legge avrebbe aperto a derive liberticide e magari avremo rischiato di essere chiamati a difenderci in Tribunale per aver affermato che tutti i bambini hanno diritto ad un papà e una mamma, o che i trans non sono donne, o per aver sostenuto campagne contro l’adozione per coppie dello stesso sesso, e così via, come purtroppo già accade in quei paesi dove leggi del genere già sono vigenti.