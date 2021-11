Le dimissioni di Michele Galanti dalla Scuola Calcio Fater

Da qualche giorno l'avventura di Michele Galanti con la Scuola Calcio Fater è terminata.

Dopo aver ricoperto tutte le figure nell'organigramma della Scuola Calcio, da giocatore ad allenatore, passando da dirigente responsabile del settore giovanile a responsabile degli eventi fino alla creazione della Scuola Calcio femminile, ha deciso di intraprendere una nuova avventura.

Queste le parole di Michele Galanti all'indomani dalle dimissioni:

"Con estremo dispiacere ed a malincuore ho comunicato le mie dimissioni al direttivo della Scuola Calcio Fater. Un ringraziamento al presidente Pierino Di Giandomenico, al vicepresidente Salvare De Simone che in questi anni mi hanno dato la possibilità di avviare importanti progetti per i ragazzi. Non per ultimi un saluto ai ragazzi, agli allenatori ed ai collaboratori tutti della Scuola Calcio Fater".