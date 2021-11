Bonifica Bussi: a proposito della sentenza della Cassazione..

La recente sentenza della Cassazione toglie ogni possibile scusa residua che ha impedito ad oggi la bonifica della parte del SIN in cui si trovano le discariche cosiddette 2A e 2B.

Riposiziona e ribadisce, giustamente, il principio europeo "Chi inquina paga" per cui potranno finalmente partire i lavori da tempo progettati, approvati ed appaltati, utilizzando i fondi stanziati per il rilancio socio-economico delle aree del cratere del terremoto del 2009 e finalizzati, per Bussi, alla bonifica e reindustrializzazione, che Edison dovrà restituire allo Stato, come soggetto responsabile dell'inquinamento. Finalmente nell'estate del 2024 , a lavori conclusi, potremo vedere un primo lotto di territorio bonificato , dopo tanti anni di attesa. Lotto importante per estensione significativa di circa 4 ettari, e perché situato a monte del fluire delle acque, superficiali e sotterranee, per cui non più esposto a rischi futuri di inquinamento.

Tuttavia non possiamo nasconderci che altri lotti importanti del SIN di trovano a tutt'oggi senza passi concreti nella bonifica. L'area industriale sito degli impianti è ancora non bonificata e la discarica sulla sponda del fiume Pescara in località Tremonti, che é responsabile dell'inquinamento delle falde, sotto le cure e le responsabilità di Edison, non lascia registrare alcun progresso concreto né nel disinquinamento né nella rimozione di scorie chimiche. Sarebbe pertanto importante che lo Stato mettesse in mora Edison diffidandola a procedere e che, perdurando la situazione di inammisdibile lentezza, applicasse i poteri sostitutivi intervenendo direttamente e aprendo una procedura di risarcimento in danno, in analogia a quanto é avvenuto ed e' confortato dalla sentenza della Cassazione, per il lotto su cui ha espresso decisione definitiva e risolutiva.