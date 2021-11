San Silvestro, in arrivo 300 mila euro per la realizzazione di marciapiedi

“La Regione Abruzzo accoglie la richiesta del Comune di Pescara ed eroga 300mila euro per la realizzazione, nel 2022, dei marciapiedi nella parte nord del quartiere San Silvestro, oggi completamente priva di passaggi per i pedoni. Si tratta di un contributo fondamentale, che si aggiunge ai 150mila euro già stanziati dal Comune per il risanamento dei marciapiedi già esistenti, e che ci permetterà di realizzare opere infrastrutturali tese a garantire la tutela e la sicurezza dei cittadini peraltro in uno dei rioni più popolosi del territorio e per il quale il ringraziamento va al Governatore Marco Marsilio, al Presidente del Consiglio regionale Lorenzo Sospiri e all’esecutivo”.

Lo ha detto l’assessore alle Finanze Eugenio Seccia ufficializzando l’iniziativa.

“Esattamente un anno fa, il 9 dicembre 2020 – ha ripercorso l’assessore Seccia – ho inviato una nota al Presidente Sospiri per chiedere l’erogazione di una somma tesa alla riqualificazione e al ripristino delle condizioni di sicurezza nell’area di San Silvestro. Nell’occasione ho ricordato che il nostro Comune è ancora nella fase di riequilibrio finanziario, a causa della dichiarazione di predissesto risalente alla giunta Alessandrini, e quindi non possiamo accendere nuovi mutui per realizzare opere, ma possiamo avvalerci di finanziamenti derivanti da oneri concessori e da alienazioni per ciò che riguarda le proprie provviste finanziarie oppure a finanziamenti da Enti sovraordinati. Per tale ragione ho chiesto l’intervento del Presidente Sospiri al fine di rendere certo un finanziamento dedicato alle infrastrutture di San Silvestro con l’inserimento nella legge di bilancio 2021-2023 della Regione Abruzzo di un capitolo ad hoc per la realizzazione dei marciapiedi nella zona di San Silvestro colle che oggi ne è priva. Nelle more di apertura di un confronto collaborativo con la Regione, l’amministrazione comunale ha nel frattempo compiuto un primo passo, stanziando in bilancio la somma di 150mila euro per la manutenzione straordinaria dei marciapiedi già esistenti.

Oggi è invece arrivata la decisione del Governatore Marsilio, inoltrata direttamente dal Presidente Sospiri che, in una nota indirizzata al sindaco Masci, ha comunicato che, nella costante attenzione dedicata al potenziamento del sistema infrastrutturale regionale, ha avviato una fitta interlocuzione con il competente Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili al fine di intercettare ogni opportunità finanziaria a vantaggio delle amministrazioni locali. In tal senso è stata recentemente proposta dal Governo regionale al Dicastero una prima fase di approvvigionamento di risorse per opere che hanno il carattere della estrema valenza e strategicità per gli Enti locali.

L’interlocuzione ha avuto un esito assolutamente positivo, tanto che per il Comune di Pescara – ha detto l’assessore Seccia - è stata prevista la somma di 300mila euro per l’intervento di messa in sicurezza e di adeguamento per San Silvestro, ovvero per la realizzazione dei marciapiedi oggi mancanti, somma che verrà convenzionata e trasferita dal preposto Dipartimento delle Infrastrutture e Trasporti della Regione previa formalizzazione da parte del Ministero dei relativi atti prodromici e che andremo a inserire nel bilancio 2022. Il risultato è di assoluta eccellenza per il territorio e il ringraziamento va al Presidente Sospiri e al Governatore Marsilio per la sensibilità dimostrata”.