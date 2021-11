A dieci anni dalla scomparsa, il ricordo del Prof. Glauco Tortolano

L'11 novembre ricorre il 10° anniversario della scomparsa del prof. Glauco Torlontano, noto ematologo, pioniere del trapianto di midollo, docente di Ematologia all'università di Chieti e insignito della onorificenza di Benemerito della Salute pubblica, stimato uomo politico, non solo a livello locale in Consiglio comunale con i Democratici di sinistra ma anche nazionale, essendo stato eletto al Senato della Repubblica in più legislature, conosciuto per le numerose battaglie condotte in città a favore dell'ambiente.

La ricorrenza sarà ricordata con una iniziativa, promossa dai gruppi consiliari PD in Regione Abruzzo e al Comune di Pescara, giovedì 11 novembre 2021 con inizio alle ore 17:30 presso la Sala Consiliare del Comune di Pescara.

Il programma, dopo l'introduzione del Consigliere regionale Antonio Blasioli prevede gli interventi di Giuliano Torlontano, figlio del professore e giornalista del Tg5; Paolo Di Bartolomeo, ematologo e già direttore del Dipartimento di Ematologia, Medicina Trasfusionale e Biotecnologie nell'Ospedale Civile di Pescara; Roberto Cauda, professore ordinario di Malattie Infettive presso l'Università Cattolica del S. Cuore; Edvige Ricci, ecologista, e i saluti del Presidente del Consiglio Comunale Marcello Antonelli.

L'incontro sarà moderato da Piero Giampietro, Capogruppo Pd in Consiglio comunale a Pescara.