Viaggi in Autobus Granturismo: si vede un barlume di ripresa

Uno dei settori economici più colpiti dalla pandemia è senz’altro quello dei bus turistici. Il 2022 sarà forse l’anno del rilancio, con gli Stati Uniti primi in lista d’attesa e che guideranno, così si spera, il rimbalzo fortissimo previsto. Le aziende si attendono molto, e così stanno impegnando le migliori risorse nella comunicazione, per far capire che il turismo è attrattivo e si viaggia in piena sicurezza.

I bus turistici infatti, sono uno dei mezzi di trasporto più sicuri in assoluto, grazie alle sanificazioni continue e alla scrupolosità degli autisti. In Abruzzo, molte sono le ditte e le agenzie viaggi che si sono rimesse in moto con tutto lo staff compresi i consulenti di viaggi che seguono i clienti passo dopo passo. Molti sono i programmi, soprattutto per i mercatini natalizi e rispetto agli anni precedenti, si nota anche una certa omogeneità dei prezzi, forse dovuta proprio al fatto che tutti hanno voglia di ripartire senza "calpestare" gli altri. Proprio per questo è nata su Facebook una pagina, ideata da un gruppo di amici appassionati di viaggi in bus, che condividono le numerose locandine di varie agenzie e bus vettori, con partenza dall'Abruzzo.

La pagina è visitabile al seguente link:

https://www.facebook.com/Viaggi-IN-BUS-Partenze-dallAbruzzo-105344351963643/

Il nostro augurio è quello per una ripartenza alla grande per tutti! In bocca al lupo e buon lavoro!