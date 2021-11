Giulia Di Nicolantonio, allenatore di Karate a soli 17 anni

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Presso la palestra comunale gestita dalla ASD TOP MASTER di Lettomanoppello si sono svolti i corsi di formazione per tecnici di arti marziali, Tecnici di Karate CSEN, con la qualifica da allenatori.

L'iter formativo della durata di 6 giorni full immersion con obbligo di frequenza, richiedeva una serie di rigidi requisiti per poter accedere. Grande soddisfazione espressa da parte di Agostino Toppi Maestro della TOPO MASTER KARATE, per la riuscita dell'evento nonostante le problematiche legate alla pandemia.

Ottimi risultati riportati dalla karateka della top master Giulia Di Nicolantonio che a soli 17 anni raggiunge un prestigioso traguardo, ottenendo il diploma di allenatore di karate.

Tante le tematiche affrontate durante il corso, prevenzione infortuni, conoscenza del corpo umano, approcci di psicopedagogia, attività e sviluppo della motoria, studio metodologia del combattimento e tanto altro.

Alla fine l'atleta Di Nicolantonio ha dovuto sostenere un esame finale teorico/pratico con quiz scritti e tesi conclusiva ottenendo il diploma nazionale di allenatore di karate organizzato dallo csen, centro sportivo educativo nazionale.

Dopo il diploma il primo commento della diciassettenne è stato:

gli obbiettivi si raggiungono solo con sudore e sacrificio, le vie facili non esistono.

Il coordinatore regionale csen Abruzzo karate e arti marziali M Agostino Toppi si complimenta con tutti i docenti coinvolti nel corso che con passione e professionalità ha dato più nozioni ai tecnici per crescere in questa fase particolare della società. I neo tecnici csen sono stati veramente molto attenti ed hanno messo tutta la loro passione per appendere nozioni sportive ed umanistiche.