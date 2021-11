Pneumatici michelin: come scegliere i migliori per le proprie esigenze

Dici Michelin e pensi a sicurezza, affidabilità, massime prestazioni. Le gomme, in una macchina, sono un elemento non sempre valutato secondo la giusta importanza. Un vero peccato, dal momento che rappresentano, invece, un fattore capace di fare la differenza. Ecco perché scegliere i migliori rispetto alle proprie esigenze si rivela cruciale.

Gli pneumatici michelin si rivelano sempre una scelta giusta e garantita. Oggi si possono trovare anche online presso rivenditori come Gomme Planet, che presenta il miglior assortimento delle gomme auto michelin sia per quanto riguarda gli pneumatici estivi e invernali sia per i modelli 4 stagioni, oggi sempre più apprezzati dagli automobilisti.

Quali sono i migliori pneumatici 4 stagioni michelin

Se una volta era indispensabile cambiare le gomme della vettura in estate e in inverno nell'epoca attuale esiste un’alternativa interessante, ovvero quella delle gomme 4 stagioni, conosciute anche come termiche.

Gli pneumatici 4 stagioni michelin permettono di viaggiare sicuri tutto l’anno, anche nel periodo più freddo grazie a una struttura pensata per adattarsi al meglio alle molteplici condizioni presenti sulla strada. Il marchio di Clermont-Ferrand è noto per i suoi prodotti pensati in un’ottica di resistenza e durata nel tempo; un investimento che non delude mai e che si rivela valido anche per quanto riguarda le gomme 4 stagioni.

Le gomme termiche michelin sono pensate secondo modelli adatti alle diverse tipologie di vetture in circolazione e alle relative misure degli pneumatici, le quali si possono trovare sul libretto di circolazione. In base a questi fattori non vi resta che effettuare la scelta tenendo conto che le gomme 4 stagioni sono da preferire a quelle invernali nel caso non si percorrano strade con condizioni particolari, come ad esempio quelle di alta montagna che presentano temperature estreme (ben al di sotto dei 0°C), o un alto numero di chilometri, superiori ai 15.000 annui. Diversamente avere due treni di gomme, uno per l’estate e uno per l’inverno, risulta la soluzione migliore.

Gli pneumatici invernali michelin

Gli pneumatici invernali michelin si caratterizzano per essere resistenti e performanti, un elemento cruciale quando si decide di investire in una gomma come quella invernale che si trova in condizioni particolari dal punto di vista della guida. Gli pneumatici invernali sono infatti perfetti per quegli automobilisti che usano l’auto frequentemente e si trovano a spostarsi frequentemente sulle strade extraurbane, magari per motivi di lavoro. Consentono una guida sicura e con minori pensieri, dal momento che danno quella tenuta di strada impareggiabile, soprattutto nel lungo periodo, che davvero fa sentire sereni.

Le gomme auto michelin per l’inverno non deludono e si trovano declinate in molteplici modelli: la casa di produzione francese non rinuncia all’alto standard di innovazione e precisione. Non a caso continua ad essere tra le più gettonate per le competizioni sportive, Formula 1 compresa.

Tra gli pneumatici invernali michelin vi segnaliamo le linee Agilis, Alpin, Diamaris e Pilot Alpin, che rappresentano una particolare eccellenza del brand d’Oltralpe. Capace di distinguersi e di essere apprezzato oggi come ieri dagli automobilisti di tutto il mondo. Sinonimo di una guida dove l’esperienza è emozione pura e infinita.