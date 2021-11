In Piazza Sacro Cuore si accende il grande albero della Despar

Sarà una Natale speciale quello che Despar Centro-Sud si appresta a vivere nella Città di Pescara, dove si è acceso il grande Albero, consuetudine ormai nel periodo delle Festività, installato in Piazza Sacro Cuore per riqualificare e condividere lo spirito natalizio.

Alto 10 metri e largo 4, il grande Abete “3D” di Despar Centro-Sud è stato decorato con luci a led a risparmio energetico, realizzate totalmente a mano in Italia, disegnate e prodotte esclusivamente per Despar. Su di esso spiccano numerose palline natalizie colorate e pacchi natalizi.

L’iniziativa, fortemente voluta da Maiora, concessionaria del marchio Despar per il Centro-Sud, si propone di valorizzare il territorio in cui opera oltre a fornire un valido sostegno per il decoro urbano della Città di Pescara.