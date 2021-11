Aeroporto d'Abruzzo, a dicembre tornano i voli verso la Sicilia e Malta

In occcasione delle festività natalizie tornano i collegamenti con la Sicilia. Saranno disponibili 4 voli tra l'Aeroporto d'Abruzzo e Palermo. Nello specifico sarà possibile volare sabato 18 dicembre, martedì 21, lunedì 27 e mercoledì 29 dicembre e poi ancora a gennaio il 3, il 6 e il 9 gennaio. Sempre due tratte per ciascun giorno.

Torna anche il collegamento tra l'Aeroporto d'Abruzzo e quello di Catania, dopo i gravi fatti legati al maltempo che ha colpito la terra catanese. La tratta verrà effettuata da sabato 4 dicembre, mercoledì 8, domenica 12, giovedì 16, domenica 19, martedì 21, giovedì 23, domenica 26, martedì 28, giovedì 30 dicembre. E poi a gennaio, lunedì 3, mercoledì 5, venerdì 7 e domenica 9.

Ripartiranno anche i voli verso Malta, sempre da sabato 4 dicembre si volerà anche martedì 7, sabato 11, martedì 14, sabato 18, martedì 21, giovedì 23, martedì 28 e poi a gennaio, due volte a settimana, il martedì e il sabato. Per quanto riguarda Torino il collegamento sarà per lunedì, il mercoledì e venerdì. Arrivano 4 collegamenti anche per Bruxelles Charleroi, ovvero il martedì, mercoledì, giovedì e sabato.

Tutti i giorni per due volte al giorno sono i collegamenti con Bergamo Orio al Serio, ad eccezione del martedì e del giovedì, in cui si vola solo una volta al giorno per un totale di 12 voli settimanali. La tratta per Bucarest sarà garantita per 3 volte martedì, giovedì e sabato. Cinque volte quella per Londra, lunedì, mercoledì, venerdì, sabato e domenica. Due frequenze settimanali, lunedì e venerdì per Francoforte Hahn. Il volo per Tirana prosegue due volte a settimana il mercoledì e la domenica.

Infine Milano Linate è collegata due volte al giorno, tranne il sabato che viene garantito il collegamento della mattina verso Linate alle 06:05 con domenica rientro a Pescara alle 22:35.