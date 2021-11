Aterno-Manthoné, gli studenti incontrano il direttore della filiale pescarese della Banca d'Italia

Le classi quinte dell’Istituto Tecnico Aterno-Manthoné, diretto dalla preside Michela Terrigni, giovedì mattina hanno incontrato Saverio Casiero, direttore della filiale provinciale di Pescara della Banca d’Italia.

Nel corso dell’incontro Casiero ha illustrato le considerazioni finali del Governatore Ignazio Visco presentate a maggio 2021, sollecitando la riflessione sulle dinamiche economiche innescate dalla pandemia, nel contesto internazionale ed europeo, oltre che nazionale.

Il direttore ha ben evidenziato gli effetti del Covid-19 sulle variabili economiche, quali: prodotto interno lordo, tasso d’inflazione, debito pubblico, liquidità monetaria, senza trascurare le conseguenze umane e sociali della grave crisi sanitaria, riuscendo a trasmettere concetti complessi con un linguaggio estremamente chiaro e accessibile per la giovane platea ma, allo stesso tempo, rigoroso e fondato sull’analisi di dati.

L’incontro è stato seguito con grande attenzione dagli studenti, frequentanti i corsi di Afm (Amministrazione finanza e marketing), Sia (Sistemi informativi aziendali), Turismo e Tecnico dello sport, che hanno avuto l’opportunità di porre domande e chiarire dubbi su temi al centro dell’attuale dibattito politico ed economico, riguardanti le politiche monetarie della Banca comune europea e la nascente politica di bilancio dell’Unione europea, con i suoi riflessi sul futuro della next generation.

L’iniziativa, curata dalle docenti Lorella Marrone e Anita Diodati, si inquadra nel progetto di educazione finanziaria presente da anni nell’offerta formativa dell’Istituto di via Tiburtina. Inoltre, l’incontro è stato propedeutico allo stage che gli studenti effettueranno in primavera, nella sede di Pescara di Bankitalia, opportunità che l’Aterno-Manthoné riesce a offrire ai suoi allievi per il terzo anno consecutivo, nell’ottica di un continuo e consolidato raccordo della scuola con il territorio e il mondo del lavoro.