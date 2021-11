Pescara, presentato al McDonald's dei Colli il Best Burger

Nella mattina di giovedì, presso il McDonald's di Pescara Colli, è stato presentato il Best Burger, l’innovativo modo per preparare i panini che li rende ancora più gustosi e irresistibili. La rivoluzione riguarda tutti i panini del brand ed è comunicata a partire da questi giorni con un focus particolare sul Big Mac, vera icona McDonald’s.

Per l’occasione, McDonald’s ha dato il via ad un tour di presentazione che tocca 15 tappe in tutta Italia e che dopo Milano, Brescia, Parma, Roma, Salerno, Torino, Fano, Bari e Lucca adesso ha fatto visita anche nella città adriatica.

Best Burger non è l'insieme di procedure per preparare i panini classici e renderli diversi. Le procedure sono state studiate nei mesi e la cui incrementazione, su tutta la rete in Italia, ha avuto un ramo molto complesso. Su 620 ristoranti c'è stata una formazione su 25'000 dipendenti che imparano le procedure che si applicano a tutti i prodotti.

Il Big Mac è il panino più riconoscibile del McDonald's, scelto anche per la campagna di comunicazione.

La svolta di questo nuovo Big Mac riguarda sia sia la cottura della carne sia la preparazione del pane e poi dell’intero panino, in modo da valorizzare il sapore e la qualità di ciascuno degli ingredienti presenti nella celebre ricetta. Dal pane più morbido e caldo, alla lattuga ancora più fresca e croccante, all’hamburger più gustoso, fino alla cremosità della salsa: grazie a Best Burger si ottiene un contrasto di consistenze, densità e calore capace di esaltare in modo uniforme tutti gli ingredienti. L'ingrediente più importante è la carne, proveniente per il 100% da allevamenti italiani.

Come citato pocanzi in Italia ci sono ben 620 ristoranti del Mc Donald's con 25'000 dipendenti. In Abruzzo esistono ben 10 ristoranti con circa 500 dipendenti. A Pescara e provincia sono invece 4 ristoranti e 170 dipendenti

Angelo Salvatore, licenziatario del McDonald's, possiede ben 3 ristoranti in Abruzzo, ovvero Vasto, Pescara Strada Vecchia e Chieti con circa 140 dipendenti. Per quanto riguarda la clientela servita nel 2021 si parla di oltre 490 mila clienti con un servizio delivery che incide per una media del 13%. Le parole di Dario Baroni, Amministratore Delegato di McDonald's Italia: