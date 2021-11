Web su Misura presenta il Calendario dell’Avvento digitale

Il tempo natalizio è sempre più vicino e le iniziative aziendali iniziano a prendere forma anche grazie alle tecnologie a disposizione sul web.

Il tal senso infatti la web agency Web su Misura di Città Sant’Angelo, è pronta a lanciare il suo primo Calendario dell’Avvento digitale; un’assoluta novità anche per la nostra regione che prenderà il via domani, mercoledì 1° dicembre, per concludersi il 24 dicembre.

Una novità che corre tutta sul web: ogni giorno, allo scoprire di una casella, seguirà una sorpresa consistente nella possibilità di provare gratuitamente i loro servizi e di fare un viaggio alla scoperta dei segreti dei principali Social Network.

“In passato siamo stati molto apprezzati per l’innovativa tecnica di pubblicazione su Instagram (in gergo puzzle Instagram) – afferma la titolare dell’agenzia web “Web su Misura” Sara Marchetti - di cui siamo stati i pionieri in Italia. Adesso vogliamo di nuovo far parlare di noi con questa nuova iniziativa aziendale, attraverso la quale daremo la possibilità di provare alcuni dei nostri servizi, grazie al Calendario dell’Avvento che sarà attivo dal 1° dicembre al 24 dicembre; ogni giorno aprendo le caselle virtuali i visitatori troveranno una sorpresa”.

Seguite i social della web agency per conoscere le sorprese del Calendario dell’Avvento digitale; Facebook: @EsseWEmmenet; Instagram: @websumisura

LA STORIA DELL’AGENZIA

Si occupa di pubblicità da generazioni: “Alberto Marchetti”, padre della titolare, aveva una prestigiosa agenzia pubblicitaria a Chieti (nata nel dopoguerra, fondata all’epoca da suo nonno e dopo pochissimo tempo acquisita da suo padre) e si occupava di impianti di amplificazione. Per anni i suoi servizi sono stati richiesti dal Giro d’Italia, la Tirreno Adriatico, da varie gare automobilistiche, e perfino dai Campionati del mondo di ciclismo su strada 1994 svolti in Italia. Infatti nelle foto storiche è possibile vedere sugli impianti la dicitura: Marchetti Amplificazioni.

La Esse-W-Emme.net di Sara Marchetti meglio conosciuta come Web su Misura web agency si occupa da oltre vent’anni di creare progetti che soddisfino le esigenze di ogni singolo cliente.

Il nome “Web su Misura” rispecchia la politica aziendale. La priorità è quella di realizzare progetti unici al fine di valorizzare l’identità del cliente, esaltandone i punti di forza. Idee e soluzioni innovative per ogni tipo di attività.

Tutti i dettagli sul sito web: www.websumisura.com