Inaugurata la nuova sede della UIL Pensionati in Piazza Rizzo

Taglio del nastro per la UIL Pensionati che ha inaugurato oggi a Pescara la nuova sede in Piazza Rizzo. Alla cerimonia di apertura della nuova struttura sindacale, hanno partecipato il Segretario Generale della Uil Abruzzo Michele Lombardo, la Segretaria Regionale della Uil Pensionati Germana Temporin e il Segretario Generale della Uil Pensionati di Pescara Giampiero Fattore. Presenti inoltre il Sindaco di Pescara Carlo Masci, il Presidente del Consiglio Comunale di Pescara Marcello Antonelli e l'Assessore comunale al bilancio Eugenio Seccia.

La nuova sede sindacale, la trentaduesima aperta in Abruzzo, fornirà servizi previdenziali, fiscali e di assistenza per i cittadini, lavoratori e pensionati in un'area particolarmente popolata, nel cuore della zona Sud di Pescara. I servizi offerti vanno dal calcolo della pensione, alle malattie professionali, agli infortuni, alle pratiche di maternità e paternità, immigrazione, disabilità, modelli 730, Modelli Unici, Imu, F24, Isee/Iseu, Colf e Badanti, Successioni, etc..

"Un luogo aperto a tutti che conferma la vocazione della UIL come sindacato dei cittadini – afferma Giampiero Fattore Segretario Generale UIL Pensionati Pescara - che pone le persone, in particolare le più deboli, al centro dei propri servizi. Anche oggi che è la Giornata Internazionale delle persone con disabilità, abbiamo voluto dare un segnale di attenzione con la presenza dei ragazzi della cooperativa Aurora Valori & Sapori, che ringrazio".