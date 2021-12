Presentati gli eventi che apriranno ufficialmente le feste natalizie

“Apertura ufficiale domani, mercoledì 8 dicembre, delle Feste del Natale a Pescara. Appuntamento alle 17.15 tra piazza Salotto e corso Umberto dove spunteranno le Farfalle luminose dei trampolieri, quindi, dopo i saluti istituzionali, l’accensione del grande abete in piazza, e di seguito lo spettacolo dei trapezisti e acrobati del Circo della Luna e il tradizionale concerto delle Voci Bianche della Scuola Media ‘Antonelli’, con 100 bambini diretti dal maestro Raffaella De Martinis. Pescara domani vivrà una giornata di magia e di colori, entrando nel vivo dello spirito natalizio, con l’intera città già illuminata a festa, trasformandosi in un grande polo d’attrazione”.

Lo ha detto l’assessore ai Grandi Eventi Alfredo Cremonese presentando gli eventi che domani apriranno formalmente l’avvio delle feste natalizie a Pescara.

“La grande soddisfazione – ha commentato l’assessore Cremonese – è quella di essere riusciti, dal 2019 a oggi, nonostante i due anni di pandemia con tutte le emergenze connesse, ad accendere le luminarie gratuitamente per i commercianti su tutto il territorio, e quest’anno anticipando la loro attivazione al 27 novembre scorso, con le attrazioni luminose posizionate in centro che sono uno spettacolo apprezzato dalla cittadinanza. E oggi possiamo dire che è tutto pronto: ci sarà il Villaggio di Babbo Natale per i bambini all’aperto, una scelta che ci ha permesso di superare qualunque rischio legato al Covid-19 semplicemente rimodulando le attività previste. Domani avremo la formula classica del giorno dell’Immacolata per l’apertura tradizionale delle festività, con eventi che avranno sicuramente l’effetto di richiamare nel centro di Pescara la folla delle grandi occasioni, alla quale offriremo uno spettacolo straordinario. In via di definizione gli appuntamenti della notte di Capodanno, il 31 dicembre, che sarà dedicata ai giovani, mentre il primo dell’anno avrà una formula più adatta alla partecipazione delle famiglie. E per il 5 gennaio abbiamo riservato alla città la sorpresa con lo spettacolo delle Soprano, quattro straordinarie cantanti che hanno esordito accanto a un big della musica come Andrea Bocelli. Solo per quest’ultima occasione abbiamo previsto un biglietto d’ingresso quale contributo di solidarietà per una raccolta fondi che devolveremo interamente in beneficienza per un reparto pediatrico dell’Ospedale civile di Pescara. Eventi, appuntamenti, dunque, per tutti i gusti per il Natale 2021 e ai cittadini rivolgiamo solo l’invito a partecipare.”.

Intanto il programma di domani si aprirà alle 17.15 con l’arrivo tra piazza Salotto e corso Umberto delle Farfalle Luminose dei Trampolieri che inviteranno i cittadini verso l’area allestita in piazza della Rinascita con 300 sedute. A salutare la cittadinanza e a rivolgere gli auguri per il Natale alle porte saranno il sindaco Carlo Masci e l’assessore Alfredo Cremonese e alle 18:00 in punto scatterà il countdown per l’accensione dell’abete, che quindi lascerà spazio allo spettacolo acrobatico del Circo della Luna con gli artisti dell’aria, ovvero le trapeziste che offriranno lo spettacolo dei volteggi in aria con le funi, quindi le acrobate del cerchio e infine il Mago Dario per la gioia dei più piccoli.

E a chiudere la serata, dalle 18.30, saranno i 100 bambini del Coro delle Voci Bianche della Scuola Media ‘Antonelli’, diretto dal maestro Raffaella De Martinis, featuring due soliste, Germana Ricotti e Francesca Felicioni, che si esibiranno, tra l’altro, nei brani di Amazing Grace, Silent Night, Santa Claus is coming to town, White Christmas, Have yourself a merry little Christmas e Halleluja.