Rancitelli, iniziate le operazioni di sgombero nelle palazzine del "Ferro di Cavallo"

Questa mattina sono iniziate le operazioni di sgombero dalle palazzine del "Ferro di Cavallo" nel quartiere Rancitelli. I cittadini aventi diritto verranno spostati in nuovi alloggi. Da questa mattina le operazioni sono dirette dalle Forze dell'Ordine e Polizia Municipale. Queste le parole del Sindaco Masci su Facebook:

"Come promesso, oggi sgomberi al Ferro di Cavallo. Tra trasferimenti in nuovi alloggi di chi ha diritto e sgomberi a chi occupa abusivamente o con titoli decaduti, stiamo liberando quel famigerato edificio, conosciuto in tutta Italia come centrale dello spaccio, per abbatterlo, un'operazione che agli occhi di tutti sembrava impossibile e che nessuno aveva mai neanche immaginato di poter fare.

Noi l'abbiamo detto e, senza fanfare, lo stiamo facendo. Grazie alla Polizia Municipale e alle Forze dell'Ordine, impegnate stamattina in prima linea in un compito non semplice, al settore Politiche della Casa del Comune, che ha predisposto gli atti amministrativi con solerzia e precisione, alla Regione e all'Ater, che insieme a noi stanno portando avanti questa impresa storica."