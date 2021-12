Pescara, aperto il cantiere per il nuovo porto

Si apre ufficialmente il cantiere per il nuovo Porto di Pescara. I lavori prevedono la realizzazione del pennello di foce e la sopraelevazione della scogliera di radicamento, che dovrà concludersi entro i primi mesi del 2023.

Per Pescara si tratta di un momento storico che riguardano le prospettive di crescita sociale ed economica della città. Il pontone è entrato in azione: il primo intervento riguarda il posizionamento dei massi in mare per congiungere il molo nord alla diga foranea. Queste le parole del Primo Cittadino Masci su Facebook: