La Scuola Calcio femminile Magister Village alla passeggiata ecologica di Plastic Free alla Torre di Cerrano

Una campagna di sensibilizzazione, quella verso l’ambiente, che non ha scadenze né limiti; per questo l’associazione volontaria Plastic Free di Pescara è sempre attiva e propositiva e, in tal senso, per domenica 19 dicembre dalle ore 9,30 ha organizzato una passeggiata ecologica volta alla raccolta della plastica in spiaggia.

La partenza è fissata per le ore 9,30 alla Torre di Cerrano; per la precisione il ritrovo è fissato al parcheggio della Torre (S.S. Km 431).

Un’iniziativa alla quale ha aderito con grande entusiasmo la Scuola Calcio Femminile del Magister Village di Montesilvano anche grazie a una preziosa e proficua collaborazione con l’associazione Plastic Free.

“Siamo una nuova scuola calcio – afferma il responsabile Michele Galanti - e tanta strada dobbiamo ancora percorrere nel mondo dello sport ma sicuramente siamo già pronti ad abbracciare progetti, idee e iniziative di associazioni come la Onlus Plastic Free. Con il suo responsabile Christian Leon De Leonardis ci siamo subito trovati ed è nato un gemellaggio. Dunque, tutta la scuola calcio femminile Magister, non poteva mancare all'evento di domenica 19 con la raccolta di plastica nella zona della Torre di Cerrano. È importantissimo insegnare e fare capire alle nostre allieve l'importanza della tutela e della difesa dell'ambiente”.

Le bambine infatti, parteciperanno attivamente alla passeggiata ecologica, contribuendo con il loro entusiasmo a rendere più puliti il nostro mare e la nostra meravigliosa spiaggia della Torre di Cerrano da sempre meta di turisti da ogni parte non solo d’Italia.

“Plastic Free Odv Onlus è un’associazione di volontariato nata il 29 Luglio 2019 – afferma il referente per l’Abruzzo della Onlus, Christian De Leonardis - con l’obiettivo di informare e sensibilizzare più persone possibili sulla pericolosità della plastica, in particolare quella monouso, che non solo inquina bensì uccide. Nata come realtà digitale, nei primi 12 mesi ha raggiunto oltre 150 milioni di utenti e oggi, con oltre mille referenti, 1.473.000 kg raccolti e 30mila studenti sensibilizzati in Italia; si posiziona inoltre come la più importante, concreta e coinvolgente associazione in questa tematica. Anche in prossimità del Natale in Abruzzo, con Plastic Free, siamo attivi con l'organizzazione di una Passeggiata Ecologica, questa volta in collaborazione con L' Area Marina Protetta Torre del Cerrano e insieme a tante altre associazioni attente come noi all'ambiente. In qualità di referente Abruzzo e membro del Direttivo della Onlus – conclude De Leonardis - dopo aver creato una sinergia anche con la Scuola Calcio Magister Village, al fine di sensibilizzare sempre più bambini anche nel mondo dello sport e i loro genitori sul problema plastica, oggi più che mai, per la concretezza che ci contraddistingue, invito tutti voi a partecipare per lanciare un messaggio in difesa della natura che ci circonda”.

Per aderire alla passeggiata, iscriversi qui: https://www.plasticfreeonlus.it/eventi/19-dic-silvi/ .

Per i minori è indispensabile scaricare, durante la procedura l'apposito modulo e consegnarlo compilato al referente il giorno della raccolta. In caso di mal tempo l'evento sarà rinviato a data da definire.