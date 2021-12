Dalla BBC Abruzzo e Molise 10 defibrillatori alle scuole

Una comunità scolastica “cardioprotetta” e che punta sullo sviluppo del commercio locale per scommettere sul futuro. È la comunità scolastica di Atessa, beneficiaria sabato 18 dicembre di un doppio regalo da parte di Bcc Abruzzi e Molise: ben nove defibrillatori installati in tutti i plessi della città (cui si aggiunge quello donato in precedenza alla materna paritaria “Principessa Elena”), e premi in buoni acquisto da spendere nelle attività locali, al termine dell’iniziativa “Pensa solidale compra locale”.

I defibrillatori, tutti di ultima generazione, serviranno a proteggere alunni e personale delle varie scuole: i docenti sono stati appositamente formati da personale del 118 con corsi ed esercitazioni. La seconda iniziativa, invece, è stata una bellissima prova di attaccamento al territorio: gli studenti delle scuole atessane sono stati invitati a raccogliere quanti più scontrini relativi ad acquisti fatti in città. La scuola primaria di Atessa Capoluogo è quella che ne ha raccolti di più, aggiudicandosi un premio pari a 700 euro, che potrà essere speso in esercizi commerciali del territorio in beni e servizi utili alla scuola. Sul podio anche la primaria di Piana La Fara (600 euro il premio) e la scuola dell’infanzia di San Luca (500 euro). A seguire tutte le altre, che si sono aggiudicate premi per 300 euro: scuola dell’infanzia Aia Santa Maria, scuola dell’infanzia Rione Meridionale Atessa Capoluogo, primaria Monte San Silvestro, materna “Principessa Elena”, primaria Rione Santa Maria, scuola dell’infanzia Fonte Cicala e scuola dell’infanzia Piana La Fara.

La cerimonia di consegna è avvenuta nella sede centrale dell’istituto Ciampoli Spaventa, alla presenza di Vincenzo Pachioli e Fabrizio Di Marco, rispettivamente presidente e direttore generale Bcc Abruzzi e Molise, Liberata Colanzi, dirigente scolastica, e Giulia Orsini, assessore comunale alla Pubblica istruzione, che nell’occasione ha anche annunciato una fornitura straordinaria a tutti i plessi della città.