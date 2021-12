Pescara in arte con l'antologia di Galiè

| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Si inaugura il 27 dicembre alle 17:00 l'antologica di uno dei più importanti artisti abruzzesi, Carmine Galiè, a cura del critico d'arte Massimo Pasqualone.

Ad aprire la mostra, un convegno dibattito curato dalla giornalista e poetessa Sofonia Berardinucci Palestini sul tema "Il colore nei territori dell'uomo", nel quale interverranno Franca Minnucci, Nicolantonio D'Orazio, Antonio Di Loreto, Filippo Montefusco, Simone D'Angelo e Mariarita Paoni Saccone.



Le opere saranno esposte presso il Circolo Aternino di Pescara dal 27 dicembre al 6 gennaio, per un evento organizzato da ENDAS Cultura Abruzzo, con il patrocinio dell'Amministrazione Comunale.



"La creatività è un aspetto sacro della vita dell'essere umano" dichiara Simone D'Angelo, presidente ENDAS Abruzzo, "poter creare qualcosa dal niente con consapevolezza è unico della nostra specie e molto probabilmente il solo immaginare di poterlo fare ha aiutato la nostra evoluzione."

Con questi ideali, nasce l'iniziativa Pescara in Arte, evento artistico che trasformerà il Circolo Aternino in un vero e proprio polo artistico. Una rassegna già organizzata nelle passate edizioni all'Aurum di Pescara, nel Castello di Carosino, nel Palazzo Ducale di Torrevecchia Teatina e ad Urbino, si aggiunge alle iniziative culturali del ricco cartellone pescarese, che ha portato la città adriatica alla candidatura al titolo di Capitale della Cultura e del Libro, in una location imponente qual è il Circolo Aternino, immerso nel suggestivo centro storico. La partecipazione alle attività è gratuita.

L'iniziativa ha lo scopo di favorire la libertà d'espressione, vuole inoltre essere l'occasione per un nuovo impulso alle attività commerciali vicine, così da attirare quanta più utenza possibile ed aprire la rete commerciale a nuove forme di intrattenimento e di diffusione dell'arte e della cultura, con iniziative nobili, educative ed artistico-culturali.