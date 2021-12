Gli auguri del Sindaco Masci alla città: "Il Santo Natale sia dunque un momento di vita vera, gioia e serenità"

Con un videomessaggio pubblicato sulla propria pagina Facebook il Sindaco di Pescara Carlo Masci ha rivolto un messaggio di buon Natale a tutta la città adriaitca. Ecco le sue parole:

"Care e cari pescaresi,

anche questo Natale sarà diverso da quello che ci appartiene per esperienza, tradizione familiare, spirito cristiano e per una ritualità fatta di piccoli e grandi gesti. Viviamo un'epoca che ovatta il senso della festa, perché un evento straordinario ci condiziona in tutti gli aspetti della vita, ma noi sappiamo far vincere su tutto i valori spirituali della famiglia, delle amicizie più care, della condivisione e della convivialità ed è questo il significato del Natale, la festa più sentita perché possiede profumi, sensazioni, atmosfere e colori unici.

Una tavola più piccola ci restituisce comunque un Natale dell'intimità familiare e degli affetti più profondi in una dimensione davvero inclusiva. I nostri cari, ragazzi, anziani, le persone più deboli della nostra sfera domestica potranno essere ancora più vicini al nostro cuore.

In questo anno abbiamo saputo trovare le energie per reagire e per alzarci dalle difficoltà e voi tutti siete stati a dimostrazione quotidiana del nostro essere e sentici pescaresi, aperti alla solidarietà e alla generosità. Come Sindaco sono orgoglioso di voi, i miei auguri sono un attestato di stima e di riconoscenza per come siete e per quello che fate.

Il Santo Natale sia dunque un momento di vita vera, gioia, serenità nel senso dell'insegnamento cristiano e della nostra esperienza di donne e uomini che vivano, lavorano e operano la nostra città e per Pescara. Auguri di vero cuore di Buon Natale.