Divieto botti di Capodanno, a Montesilvano firmata l'ordinanza

Anche a Montesilvano sarà vietato l'utilizzo di petardi e simili sia nelle aree pubbliche che private. L'ordinanza, firmata dal Sindaco Ottavio De Martinis, resterà in vigore sino al 7 gennaio 2022.

Oltre l'utilizzo dei peterdi a scoppio saranno vietati anche fuochi pirotecnici, non posti in libera vendita, nei luoghi privati, senza la licenza di cui all'art. 57 TULPS ed i giochi pirotecnici, anche in libera vendita, nei luoghi privati senza rispettare le istruzioni per l'uso stabilite sulle etichette, e le prescrizioni di cui al D.L. 58/2010.

Per contrastare la vendita sarà diposta in particolar modo la vigilanza. Il Comune di Montesilvano raccomanda a tutti coloro che hanno la disponibilità di aree private, finestre, balconi, lastrici solari, luci e vedute e simili prospicienti la pubblica via, aree pubbliche o private ad uso pubblico di limitarne e controllarne l'uso per la effettuazione di spari, scoppi, lanci di giochi pirotecnici, mortaretti, e simili, e comunque di evitare il lancio di detti artifìci, nonché la caduta di altri oggetti pericolosi per la pubblica incolumità, verso luoghi pubblici o di uso pubblico.

I genitori e tutori di minori dovranno vigilare sul corretto uso dei dispositivi nei luoghi privati, sul rispetto delle istruzioni, e per evitare che i minori raccolgano ordigni inesplosi. I proprietari di animali d'affezione, di vigilare e attivarsi affinché il disagio degli animali determinato dagli scoppi non causi danni alle persone e agli animali medesimi.

I cittadini che violeranno l'ordinanza subiranno una sanzione amministrativa pecuniaria dai 25,00 ai 500,00 euro.

CLICCA QUI PER LEGGERE L'ORDINANZA