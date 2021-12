Il pescarese Pietro Di Tillio selezionato dalla NASA per la ricerca HERA

Il pescarese Paolo Di Tillio, originario di Vestea (frazione di Civitella Casanova) è stato selezionato per il programma di ricerca della NASA chiamato HERA (Human Research Exploration Analog) volto a simulare in un habitat a terra, nello specifico a Houston nello Johnson Space Center della NASA, una missione verso la luna di Marte chiamata Phobos.

Di Tillio, geologo laureato presso l'Università Dannunzio, ha superato la candidatura di migliaia di candidati per partecipare alla missione. Pietro resterà 45 giorni in una capsula nella quale verrà ricreata un’atmosfera spaziale, come quella del Voltigno.

Resterà lontano dalla moglie Angela, francavillese nota al pubblico agrcolo grazie alla sua pagina Facebook "Destination Abruzzo", adibito alla vindita di prodotti abruzzesi in America nonché per lo storico blog "La valigia e stelle e striscie", presentando l'Abruzzo agli americani. Queste le parole di Pietro Di Tillio su Facebook:

"È con immenso orgoglio che volevo comunicare ad amici e conoscenti tutti che sono stato selezionato per far parte del programma di ricerca della NASA chiamato HERA (Human Research Exploration Analog) volto a simulare in un habitat a terra, nello specifico a Houston nello Johnson Space Center della NASA, una missione verso la luna di Marte chiamata Phobos. Per me un grande onore far parte del team ed aiutare la NASA nella ricerca che, tra qualche anno, porterà l’uomo ad addentrarsi sempre più in là nello spazio per esplorare Marte e dintorni ma anche per rimettere i piedi sulla “ nostra”Luna!

Sarà une bella challenge soprattutto fisica e mentale ma sicuramente un onore poter lavorare al fianco di persone altamente qualificate e contribuire alla ricerca scientifica per l’umanità! AD MAIORA SEMPER!

P.S. restate sintonizzati, pubblicherò periodicamente foto e video della mia esperienza fino a prima di entrare nell’Habitat! In più a breve pubblicherò la patch ufficiale della missione HERA XXIII realizzata da me e dal resto della crew.

Un abbraccio a voi tutti"