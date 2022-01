Montesilvano, in arrivo 1.729,000 euro per la riqualificazione della palazzina Ater in Via Aldo Moro

Ancora una notizia positiva per i finanziamenti destinati alla città di Montesilvano, questa volta in arrivo dall'Ater, che ha comunicato un contributo, con fondi del PNRR, di 1.729.000 euro per la ristrutturazione della palazzina in via Aldo Moro, numero 10. Inoltre, a breve, partiranno i lavori anche in viale Europa e in via Rimini.

Nei mesi scorsi il sindaco Ottavio De Martinis ha incontrato il presidente Mario Lattanzio per concordare una serie di riqualificazioni delle palazzine Ater, per alcune di loro c'è la possibilità di attingere agli incentivi statali in ambito di efficienza energetica, interventi antisismici, installazione di impianti fotovoltaici o delle infrastrutture.

Gli incentivi statali, infatti, sono infatti estesi anche agli enti di gestione delle case di edilizia residenziale pubblica, che possono così usufruire degli sgravi fiscali per rimettere mano a un patrimonio immobiliare in gran parte obsoleto.