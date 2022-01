| Articolo pubblicato in Spazio Aperto

Il 22 gennaio 2022 professor Giorgio Del Bono, direttore artistico dell’associazione “Laboratorio d’arte” darà il via alla collettiva d’arte “Salviamo la pineta dannunziana: 50 artisti per non dimenticare” , presso l’Aurum, la fabbrica delle idee, contenitore culturale multifunzionale immerso nel verde della riserva naturale della Pineta dannunziana di Pescara.

“Salviamo la pineta dannunziana” è un progetto così importante al quale hanno voluto partecipare con grande entusiasmo ben 50 artisti, appartenenti al mondo dell’arte e della poesia.

In attesa di valutazioni attendibili circa l’entità della ripresa la quale si potrà esaminare compiutamente probabilmente solo a partire dalla prossima primavera, questo cospicuo gruppo di artisti intendono attraverso le loro opere far riemergere la solarità della pineta dannunziana ma soprattutto il senso dell’appartenenza ad un territorio di cui hanno coltivato le radici, teatro di lente e rilassanti passeggiate in ogni momento dell’anno.

La mostra sarà inaugurata sabato 22 gennaio alle ore 17.00.

Al taglio del nastro saranno presenti insieme al direttore artistico Giorgio Del Bono, il sindaco di Pescara Carlo Masci, l’assessore alla cultura Mariarita Paoni Saccone, il direttore dell’Aurum Licio Di Biase, il presidente della commissione Armando Foschi il dottore forestale Caterina Artese e l’avvocato Gaia Sassano.

Afferma Del Bono, ideatore e curatore di questo evento :” l’intento di questa collettiva è di sollecitare tramite la partecipazione degli artisti una pronta ricostruzione della nostra riserva, e per non dimenticare ci auspichiamo che questo evento venga ripetuto ogni anno nel giorno dell'incendio, cioè il 1 agosto 2021.”

La prof.ssa Maria Gabriella Ciaffarini, la musicista e scrittrice invitata a presenziare l’inaugurazione della mostra, per l'introduzione critica alle opere ribadisce quanto sia importanteil ruolo dell’Arte nel sensibilizzare e muovere le coscienze intorno ai grandi ideali, compito che la società odierna non sempre gli riconosce considerando l’Arte espressione di sola decorazione.

La kermesse sarà visionabile dal 22 al 30 gennaio.

Prescrizioni e norme anti Covid19 da rispettare:

Indossare la mascherina, il green pass sarà controllato all’ingresso

Mantenere le distanze di almeno un metro anche se seduti

Evitare contatti individuali

Non toccare le opere esposte

Pulirsi le mani con l’apposito dispenser sanificante

Comunicato stampa a cura di Federica De Angelis