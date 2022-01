L'Aeroporto Internazione d'Abruzzo si trasforma in un...set cinematografico

All'interno dell'Aeroporto Internazionale d'Abruzzo continuano le riprese del film "Amici per la Pelle", con la regia dell'abruzzese Pierluigi Di Lallo e prodotta da Digilife Movie con Rai Cinema.

Il film racconta le vicende private e di salute di Filippo Laganà (interpretato da se stesso), figlio dell'attore romano Rodolfo. All'interno del cast ci saranno anche Massimo Ghini e Nacy Brilli nel ruolo dei suoi genitori, Caterina Gonnelli, Giampiero Ingrassia, Milena Miconi e Gianfranco Iannuzzo.

Queste le parole di Luigi De Giglio, amministratore della Digilife Movie, spiega il perché della scelta dell’aeroporto d’Abruzzo come location del film

“Abbiamo un regista abruzzese, che è una persona di grandissima sensibilità ed era adattassimo a raccontare una storia così intensa. Io personalmente mi sono innamorato dell’Abruzzo, una regione fortunatissima con tante bellissime ambientazioni montane, altrettante marine e un aeroporto di tutto rispetto.

“Abbiamo voluto avviare questa attività trovando una disponibilità straordinaria, perché non è semplice ospitare una produzione in luoghi dove si espleta attività di traffico.

Questo film è anche un modo per sensibilizzare il territorio affinché in Abruzzo, che ha una serie di opportunità scenografiche con tutti i servizi relativi, succeda ciò che è accaduto in Puglia, in Umbria, in Trentino o in Piemonte, con le film commission. Consideriamo che con l’investimento di un euro in queste regioni hanno verificato che la ricaduta sul territorio è almeno di 3 volte tanto”.