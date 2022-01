Da lunedì cambierà la fisionomia del mercato di Via Pepe-Via Davalos

Da lunedì 24 gennaio, oltre l'ingresso dell'Abruzzo in zona arancione, cambierà la fisionomia del mercato di Via Pepe-Via Davalos di Pescara.

Questo cambiamento è dovuto per la presenza di cantieri stradali (rotatoria tra via Pepe e via Marconi) e del cantiere, di prossima attivazione nel piazzale tra Stadio Adriatico, Stadio Flacco e Circolo tennis, per la realizzazione di una vasca di raccolta delle acque piovane (da parte dell'ACA) ma soprattutto le norme di sicurezza anti-Covid.

Quello che a tutti gli effetti diventa un nuovo mercato si snoderà nel modo che segue:

su via Pepe, nella zona ricompresa tra il su citato piazzale e l’incrocio con via D’Avalos;

tra lo stesso incrocio e fino alle propaggini dell’edificio storico Aurum;

nel tratto di via Elettra, zona curva sud dello stadio Adriatico;

nel piazzale tra i due campi sportivi, al netto dell’area di prossima attivazione del cantiere su descritto.

Il mercato sarà composto da 263 posteggi, ripartiti in questo modo:

198 posteggi del settore non alimentare

- n. 33 posteggi per produttori agricoli

- n. 3 florovivaisti

- n. 29 posteggi del settore alimentare (dei quali n. 6 da mettere a bando), salvo eventuali revoche in corso che farebbero confluire a loro volta

i relativi posteggi in una prossima procedura di bando di assegnazione.

Gli orari del mercato rimarranno sempre gli stessi.