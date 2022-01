L'Istituto Foscolo-Fermi ricorderà la Shoah

L'Istituto Comprensivo Pescara 1 Foscolo-Fermi ricordeà, giovedì 27 gennaio si ricorderà la Shoah, overo l'Olocausto dello sterminio degli ebrei nei campi di concentramento durante la Seconda Guerra Mondiale.

L'evento "Per non dimenticare" in ricordo di Ermando Prete, giovane abruzzese, militare del corpo della Guardia di Finanza, finito in un lager e sopravvissuto a quell'inferno sopravvissuto al campo di concentramento di Dachau.

Alla manifestazione parteciperanno anche il Sindaco di Pescara Carlo Masci, l'assessore alle Politiche Sociali Adelchi Sulpizio. Appuntamento presso l'aula magna dell'Istituto alle ore 10:30.