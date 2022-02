Cepagatti, Trasporto Disabili: in attesa di gara, proroga di due mesi per la Ditta Edmondo Di Cesare di Collecorvino

Negli ultimi mesi, continuiamo a tenervi aggiornati in merito agli appalti pubblici dei settori trasporti, una delle categorie più penalizzate dall'emergenza Covid-19.

Con nota N. Protocollo N.ro 2022-PROT-2732 del 31/01/2022, il Servizio Trasporto Disabili presso il Centro Riabilitativo Paolo VI di Chieti, in scadenza appunto il 31 Gennaio 2022, viene prorogato per ulteriori due mesi alla Ditta Edmondo Di Cesare di Collecorvino in attesa di regolare gara. Il servizio era già stato prorogato nel mese di Gennaio 2022 per il cambio della Responsabile del Servizio del Comune.

Ricordiamo che nel mese di giugno il Comune di Cepagatti, tramite Rdo espletato sulla piattaforma telematica MePA, invitò due ditte a rispondere, la ditta uscente (Edmondo Di Cesare) e un'altra già presente sul territorio per analoghi servizi ma in ambito scolastico.

Solo la ditta uscente rispose all'Rdo presente sul MePA aggiudicandosi il servizio. Ricordiamo che la Ditta Edmondo Di Cesare di Collecorvino, espleta il servizio Trasporto Disabili nel Comune di CEPAGATTI dal 2016 e ha già altri servizi analoghi nei seguenti Comuni: Trasporto Scolastico nei Comuni di Catignano, Cappelle sul Tavo e Moscufo, Trasporto Disabili nei Comuni di Collecorvino, Montesilvano, Moscufo, Penne, Pescara e Pianella, Trasporto Aggiuntivo linea TUA tratta Moscufo - Caprara - Pianella - Cepagatti- Vallerame - Villareia - Villanova - Santa Teresa - Pescara e ritorno.