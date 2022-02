Le zone ed i quartieri migliori di Pescara per comprare casa

Acquistare casa a Pescara è un ottimo investimento immobiliare, anche se hai intenzione di comprare una casa e poi metterla a rendita. Questa città offre una vasta tipologia di immobili, perciò è fondamentale trovare la giusta zona dove fare il proprio investimento immobiliare.

Come in ogni città ci sono dei quartieri più costosi rispetto ad altri, che si differenziano per i loro tratti distintivi. Specialmente i quartieri periferici sono quelli adatti a chi vuole vivere in tranquillità e non vuole essere circondato dal traffico cittadino. Scopriamo ora perchè vivere a Pescara e le zone migliori per comprare casa.

Perché vivere a Pescara?

Vivere a Pescara ti permetterà di divertirti e rilassarti con la tua famiglia, una città che offre molte opportunità dal punto di vista lavorativo e formativo. Inoltre è una buona occasione per le famiglie che hanno dei bambini, siccome sono presenti molti parchi e avrai la possibilità di fare lunghe passeggiate sul lungomare.

Potrai raggiungere anche i borghi della città come il borgo Penne, uno dei più belli d’Italia dove troverai chiese che appartengono al patrimonio artistico e culturale della città. Inoltre per chi ama il relax potrai rilassarti in compagnia di amici o con la tua dolce metà ai bagni termali a Caramanico Terme, situati nel versante nord di Pescara.

Insomma Pescara è un mix di occasioni, comodità e divertimento. Ora faremo un tour virtuale per scoprire quali sono le migliori zone per comprare casa.

Dove prendere a casa a Pescara?

A Pescara ci sono vari quartieri dove investire, in quest’articolo ci soffermeremo a descrivere le zone migliori per l’acquisto che sono: Marina Nord/Montesilvano, quartiere Colli, Pescara Vecchia e il Centro Storico.

Quartiere Colli

Se cerchi delle case indipendenti di lusso allora ti suggeriamo di considerare questo quartiere. Una zona prestigiosa che offre immobili di varie metrature il cui prezzo è abbastanza elevato, ma ne vale la pena siccome gli immobili non perdono mai di valore.

Nella zona Colli troverai i servizi essenziali a garantire una buona qualità della vita e infrastrutture di alto livello. Ideale per chi ha una disponibilità economica abbastanza elevata.

Pescara Vecchia

Pescara Vecchia è una destinazione ideale per gli amanti delle abitazioni d’epoca, una zona adiacente al centro di Pescara. Acquistare una casa qui vuol dire fare un buon investimento grazie alla sua posizione strategica, siccome potrai raggiungere locali e bar in poco tempo.

In particolare il Corso Manthonè è un luogo di raduno per i giovani e per coloro che animano la movida. Essendo un quartiere in prossimità del centro, i costi degli immobili sono abbastanza elevati.

Marina Nord/Montesilvano

In questa zona troverai una vasta disponibilità di immobili ed è una delle più gettonate data la sua posizione privilegiata rispetto agli altri quartieri della città. Marina Nord offre varie vantaggi, tra cui la possibilità di acquistare un immobile e rimetterlo in vendita. Troverai case di varie metrature che rispecchiano le esigenze di ognuno.

Se stai cercando casa in una zona tranquilla e ben servita, allora questa è quella perfetta per i tuoi desideri.

Centro Storico

Il Centro di Pescara è una delle zone migliori soprattutto per gli studenti che cercano casa. Qui troverai ogni servizio a disposizione di ogni residente e troverai appartamenti di piccole metrature, ideale per studenti e per coloro che vogliono acquistare la loro prima casa.

Il centro è la zona di raduno per giovani e famiglie che vogliono trascorrere il tempo libero in giro per negozi,bar e locali della città. Il centro offre soluzioni per qualsiasi esigenza, perciò potrai trovare la casa ideale in poco tempo. Per trovarla ti basterà visitare la sezione di annunci casa in vendita a Pescara a questo link.

Costo al metro quadro degli appartamenti a Pescara

Acquistare una casa a Pescara vuol dire spendere in media tra gli 800 ed i 2.900 euro al metro quadro. Certamente gli immobili variano a seconda della tipologia di immobile, ma tutto sommato il costo delle case è abbastanza abbordabile e quindi adatto ad ogni tipo di persona e budget.