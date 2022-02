Da oggi scatta il Green Pass rafforzato obbligatorio per i lavoratori over-50

Da oggi, mertedì 15 febbraio 2022, scatta l'obbligo del Green Pass rafforzato, ovvero solo coloro che saranno vaccinati o guariti dal Covid-19, per tutti i lavoratori over-50. Il Certificato Verde sarà richiesto sia per i lavori pubblici che privati. L'ordinanza resterà in vigore sino al 15 giugno 2022.

Per semplificare il controllo del Green Pass durante l'ingresso di lavoro è disponibile una nuova versione dell'App "VerficaC19". Basterà aggiornare l'applicazione e selezionare la tipologia LAVORO prima di effettuare la scansione del Qr Code.

L’App considera validi, in modo automatico, i green pass generati da vaccinazione, da guarigione o da tampone fino ai 49 anni di età. Dai 50 anni compiuti in su ammette solo i green pass generati da vaccinazione o da guarigione. L’App, inoltre, considera valide anche le certificazioni di esenzione dalla vaccinazione che possono essere presentate da chi è esente dalla vaccinazione per la presenza di specifiche condizioni cliniche documentate.