Nasce il Blog "Le Fate di Pezza", ideato da Alessia Angelozzi e Daniela Barone

Alessia Angelozzi e Daniela Barone, lanciano oggi, da Città Sant'Angelo, con grande orgoglio, il loro BLOG "Le Fate di Pezza".

Due mamme sempre di corsa, bancaria una e consulente assicurativa l'altra, impegnate tra bimbi e lavoro ma con una passione in comune... il mondo degli eventi. Si sono conosciute sui banchi di un piccolo asilo di Città Sant'Angelo, alle prese con i lavoretti delle loro figlie... pitture, collage, disegni e.... fatine di pezza.... è da lì che nasce il nome del blog.

"Proveremo a trasmettervi la nostra passione – dicono ai lettori- dalla piccola festa per i bimbi preparata a casa ai grandi eventi in location esclusive... articoli, commenti, consigli, video, dirette e interviste diventeranno i veri protagonisti del nostro Blog".

Si parte dall'Abruzzo con l'obiettivo finale di non porsi confini... una vera e propria vetrina locale sul mondo degli eventi per carpire ogni piccolo segreto, ogni nuova tendenza. Un blog nuovo, il primo in Abruzzo che tratti di eventi da questo punto di vista.

La voglia di inseguire il sogno, il desiderio di provarci e la determinazione nel realizzarlo, le accompagneranno durante questo viaggio... seguitele, ne vedrete delle belle!