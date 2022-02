Materiali per l’arredo da giardino

La robustezza è la caratteristica più importante che deve essere ricercata nei materiali destinati a essere utilizzati per gli arredi da giardino. I telai realizzati in acciaio inox, per esempio, sono una garanzia di resistenza e longevità, come pure le soluzioni in plastica, studiate per durare a lungo nel tempo. Apprezzabile è anche la scelta dell’alluminio leggero, che si rivela decisamente pratico per elementi come le sedie a sdraio e i tavoli da esterno. Nulla vieta, poi, di combinare questi elementi con il legno, così da poter beneficiare di un risultato estetico ottimale.

Guida alla scelta dei colori

Un altro aspetto da valutare per l’ arredo giardino è quello che riguarda la scelta dei colori. Il grigio, il bianco e il nero sono tre grandi classici, ma per gli ambienti outdoor vanno bene anche il giallo e il marrone naturale. Un trend diffuso è quello dei toni pastello, disponibili in una selezione molto vasta. Ovviamente, la decisione cromatica deve essere analizzata anche tenendo conto del tipo di giardino e del suo stile.

Gli elementi indispensabili all’aria aperta

Dopo una giornata trascorsa interamente seduti a una scrivania di fronte a un computer, tutto ciò di cui si ha voglia è godersi un po’ di aria fresca all’aperto. Ecco perché fra i vari elementi che non dovrebbero mancare in un giardino ci sono senza dubbio i lettini, da valorizzare con dei cuscini decorativi che possano assicurare il massimo del comfort. Altre soluzioni da prendere in considerazione sono i mobili in teak, che vantano standard di qualità molto elevati e proprio per questo motivo risultano particolarmente richiesti: specialmente quando si tratta di tavoli da giardino. I mobili in teak sono solidi e duraturi, e vantano una resa cromatica molto piacevole, con una colorazione che oscilla tra il miele e il marrone davvero speciale.

Le sedie per il giardino

In giardino è inevitabile la presenza di sedie. Già, ma come scegliere quelle giuste? Una proposta più che apprezzabile proviene dalle sedie da regista, che oltre a offrire uno stile unico vantano anche una straordinaria comodità. Eleganti e confortevoli, nel momento in cui non vengono utilizzate possono essere ripiegate su sé stesse, in modo da occupare pochissimo spazio. Le più tradizionali presentano un rivestimento in tela, ma ci sono anche modelli in pelle: tante proposte per assecondare ogni gusto.

Il tavolo da pranzo

Infine, ultimo ma non certo per importanza, ecco il tavolo, spesso il vero protagonista di un giardino o di un terrazzo. Si potrebbe puntare su tonalità cromatiche vivaci, magari nella prospettiva di uno stile moderno, mentre chi ha voglia di divertirsi con la creatività può decidere di abbinare sedie di colori diversi. Accanto al tavolo ci può essere spazio per un tappeto dai colori e dalle fantasie orientali, utile per richiamare un’atmosfera che può essere evocata anche dalla presenza di lanterne in metallo o di candele. Insomma, si può viaggiare con l’immaginazione anche rimanendo nel giardino di casa propria!