Movida, la provocazione dell'imprenditore Daniele De Melis

Non so placa a Pescara la polemica sugli orari di stop alla somministrazione di alcolici su suolo pubblico. Nei giorni scorsi il sindaco Carlo Masci ha contattato le associazioni di categoria per mettere al corrente i proprietari dei locali della lettera inviata dal Prefetto alle forze dell'ordine.

In seguito lo stesso primo cittadino è stato accusato di aver emesso una ordinanza, in realtà mai emessa, con la quale vietava la vendita di alcolici dopo la mezzanotte.

Dal lato degli imprenditori, Daniele De Melis, titolare del locale "Cambio a Modo Tuo" ha lanciato una provocazione sul suo profilo Facebook, chiedendo ai colleghi della movida di fermare l'economia pescarese per un intero weekend: