Social media: come migliorare le performance grazie ai tool

I social media sono ormai parte della vita quotidiana e non stupisce che siano al centro di molte campagne di marketing aziendale. Interazione continua con il cliente, possibilità di visionare l'indice di gradimento dei prodotti e statistiche complete sono solo alcuni dei vantaggi che offrono Facebook, Instagram, Twitter o Pinterest, solo per citare quelli tra i più noti. Organizzare i contenuti, però, può risultare impegnativo, specie laddove si voglia gestire più di un social media alla volta. In questo scenario intervengono software in grado di snellire l'intera campagna di marketing diminuendo gli errori e ottimizzando i tempi. Tra questi,il migliore social media tool italiano è Postpickr che offre numerosi servizi, tra cui la possibilità di organizzare e programmare con anticipo la pubblicazione di contenuti sui principali social.

Programmare e pubblicare post grazie all’ausilio di tool dedicati.

Ogni post è frutto di un lavoro che può essere anche molto complesso: indagini di mercato, copy e ricerca di immagini appropriate. In tal senso, l'impegno deve avere a supporto un tool che consenta di "trasformare" questi contenuti in qualcosa che si adegui sia all'ambiente di Facebook che di Twitter e, se si tratta di un video, con caratteristiche riferibili a Youtube. Tutto ciò si può fare anche nello stesso momento e il vantaggio di una pubblicazione multipla e simultanea è evidente. Alle volte, ciò avviene manualmente, ma grazie ai software di ultima generazione, si può avere a disposizione un'agenda ove programmare i post durante una settimana, un mese o per periodi più lunghi, intervenendo solo di rado.

Di estrema importanza sono anche i link proposti che, se cliccabili per portare l'utente al proprio sito o blog, devono avere peculiarità visive che non scoraggino l'utente: oltre a essere brevi, si possono personalizzare per divenire più accattivanti o contenere immagini. E, per quanto concerne le immagini, molti tool offrono anche la possibilità di ritoccarle e migliorarle affinché risultino sempre nitide e in linea con le proprie esigenze: sia le immagini che i video, poi, si possono importare dalle fonti che si prediligono e che spesso sono integrate nel software.

Come gestire al meglio le fonti.

Le fonti per la creazione di un post possono riferirsi quindi ad altri siti o archivi presenti sul web: poterli raggruppare, etichettare e salvare al fine di ritrovarli in maniera più agevole è imprescindibile, non solo perché così possono essere riutilizzati, ma anche per avere contezza di ciò che maggiormente può tornare utile per il risultato finale. Lo stesso discorso vale per chiavi di ricerca, tag, playlist o file presenti sul proprio PC: tutto ciò che compone, di fatto, il singolo post dalla pianificazione al risultato ultimo.

Naturalmente, la gestione di un contenuto può anche essere affidata a un team di lavoro e l'ambiente in cui si opera può dover essere condiviso: i tool possono ricreare così una sorta di ufficio virtuale nel quale gestire le autorizzazioni, renderle automatiche e comunicare tra i membri per organizzarsi in maniera smart.

Ovviamente, ogni campagna di marketing dovrà avere un riscontro e questo spesso è rappresentato da dati statistici che possono includere il trend delle vendite dopo la pubblicazione di un contenuto, il gradimento verso i post, le interazioni e una sorta di "identikit" degli utenti più entusiasti che hanno lasciato un maggior numero di commenti o interagito più spesso. Si tratta di un optional fondamentale per correggere il tiro in corsa, insistere su un elemento in particolare o rendersi conto in tempo reale dell'andamento del prodotto o del servizio proposto. Le performances dei post e i feedback si possono anche salvare in formato pdf o visionare sotto forma di grafici.