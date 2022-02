Progetto Asilo nido in Via Santina Campana, Di Pasquale: "Polemiche premature"

“Prima di avviare il cantiere per la realizzazione dell’asilo nido in via Santina Campana l’amministrazione comunale dovrà partecipare al bando per aggiudicarsi il necessario finanziamento incluso nel Piano Nazionale di Rinascita e Resilienza. Dunque mi pare assolutamente prematuro aprire una singolar tenzone su ‘asilo-sì-asilo-no’ a tutela di un orto urbano che, eventualmente, per ipotesi dovesse passare il progetto, comunque potrebbe essere semplicemente spostato a qualche metro di distanza, consentendo al quartiere di essere dotato, dunque, di entrambi i servizi. Ancora più assurdo che sul tema scenda in campo la sinistra con la Commissione Vigilanza chiamando alle armi i cittadini e aprendo un fronte di guerra su una diatriba che a oggi non ha ragion d’essere”.

Lo ha detto il consigliere comunale di Forza Italia Alessio Di Pasquale, vicepresidente della Commissione Sicurezza del Territorio, intervenendo sulla vicenda del progetto del nuovo asilo nido previsto in via Santina Campana nell’area che oggi ospita un orto urbano affidato in gestione ai cittadini, portato in Commissione Vigilanza.