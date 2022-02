Da oggi in radio e in digitale il nuovo estratto “Merciless Killer” di Andrea Pimpini

Da oggi è in radio “Merciless Killer”, il nuovo singolo di Andrea Pimpini estratto dall’album “I’ll Stay by the Window”: https://onerpm.link/801529113621

Su YouTube è uscito anche il videoclip ufficiale:

Il brano, pop tendente al rock con sfumature dance, racconta la storia di una tormentata storia d’amore.

Il mese scorso, Andrea è stato intervistato da IlMessaggero dove ha raccontato uno dei brani contenuti nel suo nuovo disco. Con l’occasione, l’artista ha parlato dei Modà e di una ipotetica futura partecipazione al Festival di Sanremo.

“Merciless Killer è un brano divertente da cantare. Ci vuole tanta voce, energia e spirito rock. E’ una canzone leggera, da ballare. L’ho scelta come estratto per celebrare quest’ultimo anno. Un anno intenso: nel 2021 ho lanciato una petizione per svecchiare la scuola italiana e sono stato intervistato da IlSole24Ore, dal Gruppo Mondadori per Studenti.it, da Skuola.net e tante altre testate giornalistiche. Sempre nel 2021, Billboard mi ha inserito in una sua classifica (https://www.billboard.com/charts/bandsintown-x-billboard-buzzing-livestream-artists/2021-03-27/) e infine quest’anno, per la prima volta, una testata giornalistica di rilievo nazionale come IlMessaggero mi ha chiesto di parlare ai suoi microfoni della mia musica”.

Andrea Pimpini è un cantautore abruzzese. Il suo debutto avviene nel 2017 quando, in occasione del Festival Romics di Roma, si esibisce davanti a migliaia di persone. Nel mese di Dicembre del 2018, Andrea pubblica “Neve Bianca”, singolo natalizio presentato in anteprima su Radio RID96.8. Il brano viene accolto con grande entusiasmo dal pubblico e viene promosso da Zoomagazine, Lifestyle Blog e Greater Fool Media. Nel 2020, grazie all’iniziativa #iosuonodacasa e al successo del disco, le dirette streaming di Andrea Pimpini vengono condivise sulle più importanti testate giornalistiche d’Italia: Radio RAI 2, Sky TG24, Optimagazine, Rockol.it e All Music Italia. Nel 2021, Billboard inserisce Andrea Pimpini al vertice di una delle sue classifiche per ben 3 settimane di fila. Il 24 Dicembre esce il primo disco internazionale, “I’ll Stay by the Window”.