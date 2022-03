I Pescara Rangers Vecchia Guardia si mobilitano per aiutare il popolo ucraino

I Pescara Rangers Vecchia Guardia, storico gruppo di tifosi della Pescara Calcio, si mobililano per dare aiuti concreti alla popolazione ucraina.

Attraverso un comunicato, i Rangers raccoglieranno cibo, acqua, prodotti a lunga consevazione, prodotti per l'igene personale, kit per il pronto soccorso e tante altre cose.

Il materiale, che verrà raccolto presso la loro sede in Via S. Tommasi n°68, verrà dato alle persone che in questo momento stanno arrivando dall'Ucraina e parte del materiale verrà spedito verso il Paese, continuamente bombardato e preso d'assalto dall'esercito russo.

Altro luogo dove poter devolvere il materia destinato all'Ucraina è la Sala Consigliare UDC, al secondo piano di "Palazzo di Città" ovvero il Comune di Pescara dal lunedì al venerdì dalle ore 9:00 alle 13:00 (nel pomeriggio dal lunedì al giovedì dalle 17:00 alle 19:00)