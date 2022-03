Pineta Dannunziana, sabato mattina l'inaugurazione per la riapertura

Il Sindaco Carlo Masci, nella giornata di ieri, ha effettuato un sopralluogo presso il parco della Pineta Dannunziana, pronto a riaprire al pubblico a distanza di 7 mesi dall'incendio dello scorso primo agosto.

Il Primo Cittadino, attraverso la propria pagina Facebook, ha affermato che il parco è stato messo in sicurezza sistemando i giochi per i bambini, effettuata la pulizia del prato e rimesse sia le staccionate che i sentieri e percorsi vita.

L'inaugurazione della riapertura del parco verrà effettuata sabato 5 marzo, alle ore 10:30 (cancelli lato Aurum) alla presenza del preside, bambini e ragazzi dell'Istituto Comprensivo 6 (scuola elementare Via Scarfoglio), la dirigente scolastica e due classi del Comprensivo 2 (Via Vincenzo Cerulli), i rappresentanti delle associazioni Sport 21 e Fidas, gli agenti della Guardia Zoofila, oltre ai rappresentanti del Comitato di esperti nominati dal sindaco per la rigenerazione della Pineta dannunziana.

Nel frattempo continueranno i lavori sulla riserva integrale del comparto conque, molto danneggiata dall'eincendio. Queste le parole del Sindaco: