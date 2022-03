La base di ognicucina è il piano di lavoro. È l'elementopiùutilizzato in cucina, fattaeccezione per glielettrodomestici. È quindinecessariopensareattentamente alla sua scelta, anche se è incidenotevolmentesul budget destinato alla cucina.

La ceramica è ilmaterialepiùdurousato per i piani di lavoro. Lesueproprietàtecniche e ilsuo design non sonosecondi a nessuno. Con ilsuoaspetto naturale, la grande varietà di modelli alla moda e la finituraopaca, si adatta ad ognistilearchitettonico. Ognicucina moderna si troverà bene con un piano di lavoro in ceramica. Offre una resistenzaeccezionaleaidannimeccanici, è leggero, antibatterico e ha unassorbimentod'acqua quasi nullo.

Per completarel'altoimpattoestetico di una cucina con piani di lavoro in ceramica, ilrivestimentodellepareti èincluso. Si tratta di grandi e sottilifogli di ceramica che, combinati con il piano di lavoro, creanounaspettouniforme e completonell'insiemedellacucina. Un piano di lavoro in ceramica con unospessoreminimo di circa 8 mm è moltoefficace. Infatti, ilsuospessoresottilesoddisfa i requisiti di progettazionepiùrigorosi.

Losvantaggiodellaceramica rispetto alla pietra è che non è possibilefresare non il piano di gocciolamento o lescanalaturedellavello. Montareunlavandino o un piano cottura a filo, non è una soluzione standard, ma non è impossibile: dipende dal produttore e a volte dal design dei mobili da cucina.

Rispetto alla pietraartificiale, la ceramica ha losvantaggio che non si puòottenereun design senza soluzione di continuità. Questosignifica che cisaràsempreungiuntovisibile in un mobile da cucina a forma di U o di L oppurequando la lunghezzadellacucina è maggioredelladimensionemassimadel piano di lavoro in ceramica (la dimensionemassimadel piano di lavorodipende dal produttore, in media è intornoai 3000 - 3600 mm).

Caratteristiche

Impermeabile, non assorbente, soliditàdelcolore, resistenzaalle macchie.

Facilemanutenzione.

Resistenzaaiprodottichimici.

Rispettosodell'ambiente.

Antibatterico.

Resistenza al fuoco.

Resistenzaaidannimeccanici, aigraffi e agliurti.

Resistenzaairaggi UV.

Manutenzione

Losporcorimanesempresolosullasuperficiedella tavola e puòessereeliminato con un panno convenzionale. Si raccomanda una puliziaregolaredellasuperficiedella tavola con detergenticomuni a base alcalina. La cera di candela o la gommapossonoessererimosse con unsolvente. Se la lastra è macchiata di sangue, si puòusareilperossido di idrogeno o ilsalesbiancante. Tuttavia, è necessarioseguireleistruzionidelproduttore per la manutenzionedellasuperficie.

Il piano di lavoro in ceramica è una combinazionedellemiglioricaratteristichequalileggerezza, resistenza al calore, altadurezza e minimoassorbimento di acqua.