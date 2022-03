Otto marzo, in Piazza Salotto il flash-mob "L8ttiamo Insieme! A Feminist March"

In occasione della Festa della Donna, martedì 8 marzo, il Collettivo Zona Fucsia, insieme ad altre 27 associazioni e realtà politiche del territorio pescarese e regionale, presenta la Rassegna "L8ttiamo Insieme! A Feminist March" un insieme di incontri, eventi culturali e reading musicali presso lo Spazio Matta per aspettare insieme la manifestazione e lo sciopero femminista che si terrà in Piazza Salotto l'8 Marzo, alle ore 17.30.

PROGRAMMA DEL 6 MARZO

PRESSO LO SPAZIO MATTA, in Via Gran Sasso 56

Dalle h.16 per tutta la durata dell'evento: Mostra #likeawoman

La mostra di arti figurative #likeawoman sarà una retrospettiva sull'importante ruolo ricoperto dalle donne nel mondo del lavoro e delle loro conquiste verso l'emancipazione. La mostra è a cura dell'associazione culturale "I Salotti", le opere potranno essere acquistate e parte del ricavato andrà al Collettivo Zona Fucsia.

Gli artisti in mostra sono:

Natalia D'Avena e Stefano Ricciuti

Manuel Vallescura

Mara Patricelli e Alibi

Annalaura Ianni e Simona Iacovozzi

Lucia De Novellis

Davio

Stefy Ponzy

Massimo Perna

Salvatore Monopoli

Patrizia Ingiostro Saccoman

Tiziano Aldo Tiberi

h.17.00: Letture di Rosamaria Binni

Dalle h. 17 fino alle 19.30: Human Library al femminile.

La Human Library (la libreria vivente), è una è un metodo innovativo, semplice e concreto per promuovere il dialogo, ridurre i pregiudizi, rompere gli stereotipi e favorire la comprensione tra persone di diversa età, sesso, stili di vita e background culturale.

Nel nostro caso, il tema che affronteremo è proprio quello del lavoro femminile, ma con un approccio del tutto nuovo e creativo.

La biblioteca vivente si presenta come una vera biblioteca, con i bibliotecari e un catalogo di titoli da cui scegliere, la differenza sta nel fatto che per leggere i libri non bisogna sfogliare le pagine ma parlarci, perché i libri sono persone in carne ed ossa. Questi "libri viventi" vengono "presi in prestito" per la conversazione: ogni lettore sceglie il suo libro.

h. 21.00 Letture di Arianna Tomassini

h.21.15: Reading musicale "Te la sei cercata!" a cura di Benedetta La Penna e Miriam Ricordi.

Il reading musicale "Te la sei cercata!", ideata dall'attivista, libraia e speaker radiofonica Benedetta La Penna e la celebre cantautrice Miriam Ricordi, è un piccolo viaggio tra musica e letture sui temi più importanti del femminismo: il sessismo istituzionalizzato, body shaming, diritti LGBTQI+ e molto altro.

Banchetto libri a cura della Libreria Primo Moroni e vendita di segnalibri a cura di Alibi.

PROGRAMMA MANIFESTAZIONE 8 MARZO:

PRESSO PIAZZA SALOTTO

Per la giornata internazionale dei diritti delle donne, martedì 8 Marzo, il collettivo Zona Fucsia insieme ad altre 27 associazioni e realtà politiche territoriali hanno organizzato un sit in per proclamare lo sciopero transfemminista alle ore 17.30 presso Piazza Salotto.

La manifestazione sarà divisa in due momenti: la prima parte del flash mob e la seconda degli interventi.

FLASH MOB

Vi verrà consegnato il 6 al Matta e l'8 stesso in piazza dei nastrini fucsia da mettere al braccio o da tenere in mano. Vi consigliamo di portare anche da casa altra stoffa fucsia o di indossare qualcosa di quel colore, per avere maggior impatto.

Arrivati in piazza ci divideremo in tre file, che partiranno da tre angoli della piazza stessa.

In fila indiana raggiungiamo il centro della piazza e al segnale si urlerà "Lottiamo insieme" per 5 volte (il tempo per fare video e foto), sventolando i nastrini.