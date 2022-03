Caro gasolio, la marineria abruzzese si ferma per protesta

La marineria abruzzese e dell'intero Paese deciso di protestare per l'intera settimana a causa del caro gasolio che sta portando al collasso l'intero settore ittico. Queste le parole della Conofsal pesca, federazione sindacale a sostegno dei pescatori che spiega:

“Lo sciopero generale in atto per l’intera settimana e condiviso da tutte le marinerie italiane è un segnale forte che deve essere preso in considerazione, il costo straordinario del carburante è quasi triplicato. Uscendo in mare non si coprono nemmeno i costi vivi delle traversate, figurarsi se ci si ricava un guadagno”.