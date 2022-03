Stipulato un Protocollo d'intesa tra Confartigianato Pescara e l'Istituto Alberghiero

“Un Protocollo d’intesa per agevolare e favorire l’incontro tra mondo della scuola e quello delle imprese, al fine di collaborare nella promozione e realizzazione dei progetti di Orientamento al lavoro, di Formazione professionale e di Alternanza Scuola-Lavoro in ambienti sicuri, consentendo agli studenti anche di riscoprire il valore del lavoro artigianale e le possibilità offerte dal mercato nel fare impresa. È quello stipulato con la Confartigianato Imprese Pescara e che apre da questo momento la strada a un solido cammino di partnership che coinvolgerà gli studenti dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ di Pescara e le maggiori aziende del territorio aderenti all’Associazione di Categoria”.

Lo ha detto la dirigente dell’Istituto Alberghiero Ipssar ‘De Cecco’ Alessandra Di Pietro in occasione della conferenza stampa indetta con il Presidente di Confartigianato Imprese Giancarlo Di Blasio, alla presenza anche del Direttore generale di Confartigianato Fabrizio Vianale e della professoressa De Bonis.

“L’Istituto ‘De Cecco’ ha da sempre avuto l’opportunità di confrontarsi con molte aziende artigianali del territorio – ha spiegato la dirigente Di Pietro -, ma è evidente l’importanza di avere una partnership che non sia occasionale o sporadica, ma piuttosto sia consolidata e continuativa attraverso il coinvolgimento delle Associazioni di categoria, che credo possa veramente dare un contributo alla crescita dei nostri studenti e all’economia del territorio con la realizzazione di percorsi integrati e realizzati in partneriato tra De Cecco e Confartigianato. Non solo: tale iniziativa permetterà di avvicinare i nostri ragazzi non solo alle grandi realtà imprenditoriali, ma anche alle piccole realtà lavorative che sono impegnate nella conservazione degli antichi mestieri, delle tradizioni per il sostegno del nostro essere comunità, perché dobbiamo avere la consapevolezza della ricchezza del nostro territorio in tema di cultura del lavoro e delle tradizioni. Dunque oggi stringiamo una collaborazione che ha un valore formativo, una collaborazione nata grazie all’impegno della professoressa De Bonis e al lavoro fin qui condotto con il Direttore Vianale e di cui abbiamo già discusso con i nostri PCTO per l’elaborazione dei percorsi inerenti lo sviluppo delle competenze trasversali e l’orientamento”.

“Nel momento storico difficile che stiamo vivendo – ha detto il Presidente Di Blasio – è fondamentale e strategico rivalutare il valore aggiunto del ‘saper fare italiano’. Come Paese non abbiamo grandi risorse naturali, ma l’unica versa risorsa assolutamente spendibile è il Made in Italy che per troppo tempo è passato in secondo piano. Per troppo tempo è passato il messaggio secondo il quale il lavoro artigiano o manuale fosse un lavoro di serie B, e oggi in quei settori registriamo una carenza, viviamo una fase storica importante in cui occorrono figure professionali specifiche per sopperire il gap. Come Confartigianato abbiamo iniziato il progetto perché vogliamo entrare nelle scuole, vogliamo portare la nostra esperienza e trasmettere agli studenti cosa significa realmente fare l’artigiano, dobbiamo esaltare le professionalità, far capire che fare l’artigiano non è un lavoro di serie B, ma va equiparato ad altri lavori considerati di serie A, e metteremo a disposizione degli studenti i nostri dirigenti, i nostri imprenditori che potranno testimoniare sul campo cosa significhi fare impresa”.

“L’Istituto ‘De Cecco’ è la prima scuola da cui ripartiamo – ha sottolineato il Direttore Vianale – e abbiamo scelto l’Alberghiero ‘De Cecco’ che è un’eccellenza e la nostra esperienza dovrà essere utile per far comprendere agli studenti l’ampio ventaglio di possibilità e di opportunità professionali che hanno dinanzi a loro dopo il diploma, perché usciranno da questo Istituto con una figura professionale ambita sul mercato. Vogliamo sfruttare l’occasione per indicare loro la strada per diventare imprenditori di livello, fornendo anche informazioni utili sulle possibilità di finanza agevolata e sull’autoimpiego, rilanciando i progetti di Alternanza Scuola/Lavoro che sono l’unico strumento realmente funzionale per consentire a uno studente di verificare l’effettiva corrispondenza tra il proprio talento e il percorso di studi scelto”.

Come previsto nel Protocollo d’Intesa, l’Istituto Alberghiero e la Confartigianato Pescara promuoveranno ‘la collaborazione e il confronto tra il sistema dell’istruzione e formazione professionale e il mondo del lavoro e delle imprese, al fine di potenziare le competenze professionali richieste dai servizi enogastronomici e alberghieri, e di stabilire organici percorsi di integrazione e raccordo tra Scuola e Lavoro. La collaborazione istituzionale tra Ipssar e Confartigianato si esplicherà con specifici progetti esecutivi che saranno di volta in volta formalizzati nelle singole iniziative’. Inoltre la Confartigianato si impegnerà a ‘sensibilizzare le imprese associate sull’opportunità di ospitare studenti nei percorsi di PCTO, utilizzando i propri canali di comunicazione; informare i giovani sui bacini occupazionali relativi agli Antichi Mestieri e alle correlate opportunità lavorative; raccogliere la disponibilità dei propri rappresentanti a proporre attività di formazione nelle scuole; fornire alla scuola i nominativi delle imprese associate che intendono aderire alla Convenzione e le loro possibilità ricettive relativamente al numero degli studenti in PCTO’. L’Istituto ‘De Cecco’ si impegna a partecipare alle attività formative promosse dalla Confartigianato ritenute utili alla crescita e sviluppo degli studenti; contribuire all’orientamento formativo e informativo degli studenti; promuovere ogni azione utile a favorire la collaborazione tra scuola e mondo del lavoro; coinvolgere Confartigianato Pescara come partner in momenti formativi per attività costituende e costituite’.