Materassi ibridi: la proposta di Veradea

Come ci si trova a dormire su un materasso ibrido con memory gel e molle insacchettate? Per scoprirlo è sufficiente affidarsi a Veradea, che propone un prodotto simile capace di garantire il massimo del comfort. Quello che viene assicurato è un supporto per il sonno davvero avvolgente, ideale sotto tutti i punti di vista. Si tratta di un supporto a 28 zone differenziate: difficile poter pretendere qualcosa di meglio. Le molle, poi, sono insacchettate una per una, e posizionate in modo alternato a seconda del grado di rigidità. Il principio è facile da intuire: ciascuna parte del corpo ha bisogno di un tipo di sostegno particolare e personalizzato.

Un materasso per tutta la famiglia

Ma a chi è consigliato il materasso Veradea Ibrido? A ben vedere, a tutta la famiglia, in virtù della sua versatilità che lo rende in grado di adattarsi a qualunque tipo di necessità. Un prodotto che per certi versi è stupefacente, grazie a una resa eccellente che si traduce in una piacevole sensazione di comfort e di freschezza. Non troppo morbido e non troppo rigido, questo materasso presenta uno strato, direttamente cucito alla fodera, di memory gel, in grado di modellarsi a contatto con la schiena. Come detto, le molle insacchettate singolarmente assicurano un risultato migliore di quel che si possa desiderare, proprio perché reagiscono alla pressione delle diverse parti del corpo in maniera personalizzata.

Come è fatto il materasso

Come gli altri prodotti del marchio, anche il materasso a molle insacchettate Veradea è igienizzabile e può essere lavato senza problemi: anche questo è un aspetto che vale la pena di prendere in considerazione in previsione dell’acquisto di un nuovo materasso. Oltre a un primo rivestimento traspirante, è presente lo strato di memory gel con effetto termoregolante, e a completare la funzionalità contribuisce il molleggio a 28 zone differenziate. La traspirabilità del rivestimento è un fattore decisivo, frutto della composizione in microfibra e cotone della fodera. Da queste caratteristiche discendono numerosi vantaggi, in quanto il ricircolo di aria che viene garantito è importante per favorire la dispersione di umidità che il corpo rilascia quando si dorme.

Comfort di alta qualità

Quando si ha bisogno di un prodotto che riesca a offrire gli standard di comfort più elevati, non si può fare a meno di ricorrere al materasso ibrido di Veradea, che associa il meglio in termini di traspirabilità e di freschezza. Merito della presenza delle molle insacchettate e, ovviamente, dell’azione che viene svolta da uno strato fresco di memory gel con effetto termoregolante, che è cucito alla fodera. Quando si ha bisogno di traspirabilità e di freschezza, non esiste migliore soluzione su cui si possa puntare. Per di più, questo è un materasso davvero avvolgente e stupefacente per il livello di comodità che sa offrire. Visto che le molle non sono insacchettate tutte insieme, la loro risposta rispetto alle sollecitazioni del corpo è ottimale, e questo si traduce in un sonno eccellente. Il corpo viene sì avvolto, ma con la necessaria rigidità, grazie allo strato di memory gel.

Il marchio Veradea

Veradea è un marchio di riferimento nel settore dei materassi, e mette a disposizione dei clienti la possibilità di scegliere fra due differenti tipologie di prodotto: in entrambi i casi, il sonno è garantito e piacevole. Non c’è solo il Veradea Ibrido, infatti, perché il catalogo di questo brand include anche il Veradea Memory Gel: si tratta di un materasso che abbina la presenza del memory gel a quella del memory foam. Chi vuole ordinare un materasso con Veradea deve sapere che la consegna verrà effettuata in sole 48 ore, e senza spese di spedizione.

Dormire diventa un vero piacere

Il materasso Ibrido di Veradea è un successo per la sua capacità di adattarsi alle esigenze di tutti, visto che è stato concepito e messo a punto per risultare comodo in ogni contesto, a prescindere dalla posizione che si assume. Vale la pena di ribadire ancora una volta che le molle insacchettate sono tutte indipendenti le une dalle altre, e nel corso del sonno assicurano un supporto ottimale e il sostegno di cui il corpo ha bisogno per stare bene sia nel sonno che al momento del risveglio.