Aeroporto d'Abruzzo, nuovi voli verso Manchester e Memmingen in Baviera

Arrivano nuovi voli per i passeggeri aerei: la Saga, società che gestisce l'Aeroporto Internazionale d'Abruzzo ha annunciato nuovi voli verso l'Inghilterra e la Germania, precisamente per Manchester e Memmingen in Baviera.

I voli per Manchester partiranno dal 27 marzo il mercoledì e la domenica mentre per Memminger cominceranno il 29 marzo e verranno effettuati il martedì e il sabato. La stagione di Ryanair conta in totale ben 15 collegamenti attivi dall'inverno e che proseguiranno in estate per Bruxelles Charleroi, Bucarest, Londra Stansted, Malta, Milano Bergamo, Torino.

Da fine marzo, con l'inizio del summer, ripartiranno i collegamenti anche con Alghero, Girona, Cracovia, Dusseldorf, Praga, Trapani e Varsavia. L'Aeroporto d'Abruzzo, oltre a guadagnare due voli però ne perde uno, ossia da e per Francoforte e Hahn.