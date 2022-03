"1863-2022 Nulla Ã¨ impossibile osate l'inosabile" lo striscione del Blocco Studentesco per celebrare Gabriele D'Annunzio

"1863-2022 Nulla è impossibile osate l'inosabile" questo il testo dello striscione affisso dai militanti del Blocco Studentesco per celebrare la ricorrenza della nascita del poeta pescarese Gabriele D'Annunzio.



"Giovani di Pescara e d'Italia il futuro è vostro e dovete costruirlo con le vostre mani per il bene delle generazioni a venire nulla è impossibile! Dovete credere nella vostra intelligenza e cultura. Amate la terra che vi alimenta con i suoi frutti, amate il vostro popolo che ha tremila anni di civiltà, abbiate fede in un futuri migliore. Concepite la vostra esistenza come un'opera d'arte. Nulla è impossibile. Osate l'inosabile! Viva l'amore. È con questa citazione del Vate – comincia la nota – che oggi vogliano celebrare l'anniversario della sua nascita.



Vogliamo commemorare D'Annunzio – prosegue la nota – non solo per la sua vita dedicata alla grandezza dell'Italia o per le sue brillanti opere letterarie, ma anche per dimostrare che in quest'epoca di declino spirituale della nazione ci sono giovani il cui cuore è ancora infiammato dal suo spirito dedito all'azione e all'amor di Patria.



Con l'azione di oggi – conclude la nota – invitiamo i pescaresi, ed in particolar modo giovani e studenti, a riscoprire l'eredità spirituale immortale lasciataci in eredità da Gabriele D'Annunzio"