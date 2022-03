L’Associazione Fa.Vi.Va. Pescara aderisce alla Manifestazione Nazionale per la Vita del 21 maggio a Roma

L’Associazione Fa.Vi.Va. Pescara annuncia la propria convinta adesione alla Manifestazione Nazionale “Scegliamo la Vita” che si svolgerà il prossimo sabato 21 maggio a Roma. La Manifestazione “Scegliamo la Vita” intende riaffermare il valore assoluto e intangibile della vita umana dal concepimento alla morte naturale, con particolare riguardo a quelle condizioni esistenziali rese più fragili e critiche da particolari condizioni di disagio sociale e di malattia o disabilità psicofisica.

Insieme alle oltre 80 realtà che hanno già aderito alla Manifestazione “Scegliamo la Vita”, l’Associazione Fa.Vi.Va. chiede alle istituzioni dello Stato, alle amministrazioni locali, ai partiti, alle imprese private e a tutti gli enti sociali di collaborare per rendere l’Italia una Nazione in cui la vita umana, in ogni sua manifestazione, sia, sempre più, accolta, promossa e tutelata.

Maggiori informazioni possono essere reperite sul sito dell’evento: www.manifestazioneperlavita.it