Sabato 26 marzo si svolgerà un corteo dei residenti di Viale Marconi per protestare contro l'Amministrazione Comunale per i lavori a 4 corsie della medesima via.

Il corteo, autorizzato dalla Questura di Pescara, partirà dalle ore 10:30 da angolo Via Pepe in direzione Piazza Italia, sede del Comune di Pescara.