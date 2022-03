Caro carburante, in arrivo taglio di 25 centesimi alle accise per un mese

Il prezzo alle pompe carburante di benzina, gasolio e GPL potrebbe essere tagliato, per un mese, di 25 centesimi applicando un taglio alle accise.

La decisione, che sarà presa per contrastare il caro carburante, è per il momento in bozza a Palazzo Chigi e prevede un taglio di 85 euro e 16 centesimi delle aliquote di benzina, gasolio e Gpl come da tabella in basso. Gli euro sono riferiti a 1000 litri per benzina e gasolio e 1000 chili per il GPL.